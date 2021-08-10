В Черкасской области задержали злоумышленника, который в селе сорвал и сжег государственный флаг Украины, сообщает пресс-служба областной полиции.

В Звенигородский районный отдел полиции 9 августа поступило сообщение о том, что с админздания старостата в селе Петрушки исчез флаг Украины. Для документирования происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Работники полиции пообщались с местными жителями, а также изъяли вещественные доказательства.

С помощью общественности правоохранители выяснили, что произошло в ночь с 7 на 8 августа. Предварительно известно, что парень, отдыхая в компании и находясь в состоянии алкогольного опьянения, внезапно снял государственный флаг Украины с админздания, выбросил на землю и поджег его.

Правонарушителя и его местонахождение установили. Им оказался житель села Глушки - 2002 года рождения.

Злоумышленника доставили в отделение полиции, где выясняют все обстоятельства произошедшего. По данному факту следователи Звенигородского районного отдела полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (Надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

По процессуальным руководством Звенигородской окружной прокуратуры решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает штраф от 1 до 4 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет. Следствие продолжается.