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Одним из претендентов на должность Нацполиции называют бывшего первого зама Нацполиции и нынешнего ректора Одесского университета МВД Вячеслава Аброськина. Он известен скандалами в Крыму, Донбассе, уголовными делами в ГБР, дорогими автомобилями, романами “на стороне” взяточничестве и крышевании наркоторговли, пишет Znaj.ua.

На момент оккупации Крыма Аброськин работал руководителем Криминальной милиции Севастополя. Он был тесно связан с одной ОПГ, в интересах которой организовывал схемы “бесперебойных” поставок наркотиков в Крым. 

В ноябре 2014 года Аброськин стал начальником милиции Донецкой области. Там он запомнился кадровыми чистками и войной с волонтерами. Увольнения исчислялись сотнями, а тем, кто доказал лояльность Аброськину, генерал “дарил” должности. 

В мае 2015 года люди Аброськина задержали партизанскую группу из 9-ти человек “Равлик”, которая хорошо известна украинским военным. Она воевала с сепаратистами в Секторе М и выдвинулась в сторону одной из местных агрофирм, чтобы задержать сепаратистов – вместе с оружием и флагами ДНР. Полиция арестовала активистов, каждому дали 2 года условно.

Один из сотрудников МВД с июля по ноябрь 2014 года оплатил счет на 322 тысячи грн за проживание Аброськина в гостинице во время командировки. При этом, Аброськин предъявил чеки за проживание в полиции для погашения и заработал за счет налогоплательщиков.

Генерал известен интрижками, его подопечные получали подарки и должности. Кроме того, Аброськин имел неформальные отношения с несовершеннолетними из Лиги будущих полицейских. При этом он был инициатором проекта закона о педофилии. Он также создал ансамбль барабанщиц - свой “личный конкурс красоты” сначала в Мариуполе, а затем в Одесском университете МВД.

Аброськин вел активную деятельность в Facebook, показательно раскрывая “воров в законе”, однако дела дальше не шли, а за выкуп криминального авторитета Пана (Виктора Панюшина) получил 800 тысяч долларов. Дело расследует ГБР.

Однажды Аброськин присвоил Porsсhe Cayenne, который был вещдоком в деле о наркотиках. По поручению генерала машину отмыли от следов метамфетамина, после этого он сел за руль и уехал на глазах отдела полиции. Аброськин также присвоил апартаменты на киевском Печерске. Эту служебную квартиру купило МВД, а затем она была выведена с баланса министерства.
ForUm

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