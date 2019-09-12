Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин признался, что подал рапорт на увольнение с должности. Об этом он сообщил во время визита Мариуполя 12 сентября, передает УНИАН.



«Я думаю, что все должны увидеть новых людей. Думаю, что-то должно измениться», – объяснил шаг заместитель председателя ГУНП.

При этом Аброськин отметил, что у мэра Мариуполя появился конкурент на кресло. «Теперь господин Бойченко (мэр Мариуполя. – Ред.) должен переживать, потому что появился претендент на его место. Это точно. Я обещал – и это должно быть. Или Бойченко, или Аброськин, кто победит», – сказал он.

Генерал добавил, что Бойченко «уже стар и должен уйти».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что три заместителя начальника Национальной полиции Сергея Князева – Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.

Однако утром 12 сентября Аброськин заявил, что остается на своей должности.