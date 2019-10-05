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Бывший первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин стал ректором Одесского государственного университета внутренних дел. Об этом сообщает Громадське.

Как отмечается в сообщении на сайте МВД Украины, Аброськина назначили ректором приказом от 4 октября.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что три заместителя начальника Национальной полиции Сергея Князева – Игорь Купранец, Вячеслав Аброськин и Виталий Невгад уходят со своих должностей.
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