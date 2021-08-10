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Испанский футбольный клуб «Барселона» обратился к аргентинцу Лионелю Месси с последним предложением о подписании нового контракта, сообщает La Porteria.

Отмечается, что стороны ведут переговоры, несмотря на то, что футболист уже попрощался и с клубом, и его болельщиками. Со стороны «Барселоны» переговоры с представителями Месси ведет генеральный директор клуба Ферран Ревертер, передает Интерфакс.

5 августа сообщалось, что Месси покидает «Барселону» в связи с тем, что новый контракт – на устраивающих обе стороны условиях – «из-за преград финансового и структурного характера», под которыми подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате.

На тот момент Месси уже находился в статусе свободного агента: срок контракта с «Барселоной» истек.

 

 

 

Позже президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

34-летний Месси выступал в «Барселоне» с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».
ForUm

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