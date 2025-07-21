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Усе про смерть в Іспанії ексчиновника МВС Ігоря Грушевського

Усе про смерть в Іспанії ексчиновника МВС Ігоря Грушевського

У житловому комплексі Cala Alta в Барселоні, в якому вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, виявили в басейні тіло експосадовця Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Ігоря Грушевського.

Повідомляється, що тіло виявили обличчям донизу у воді, без ознак життя. Спочатку допомогу чоловікові намагалися надати сусіди, а згодом – медики, але без успіху.

Як з’ясувалося, загиблий – 61-річний Грушевський, який раніше працював у Департаменті боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

На тілі загиблого не було виявлено слідів насильства, але з одного вуха йшла кров.

Як припускає El Espanol, причиною смерті могла стати раптова зупинка серця або інсульт.

– Підозри деяких сусідів про те, що Ігор став жертвою вбивства з боку російських агентів, пов’язані головним чином зі збігом обставин: інцидент стався саме в тому місці, де 13 лютого 2024 року був застрелений російський пілот Максим Кузьмінов, – пише видання.

Коментар МЗС України

У коментарі журналістам Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило, що, згідно з повідомленням генерального консульства України в Барселоні, смерть Грушевського настала внаслідок утоплення.

– Консулами надано сприяння в оформленні відповідних документів для репатріації тіла в Україну, – додали у відомстві.

 Автор: Сергій Ваха

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смертьбарселоначиновникМЗС України
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