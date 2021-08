Испанский футбольный клуб «Барселона» объявляет о том, что контракт с аргентинцем Лионелем Месси не будет продлен.

«Несмотря на то, что «Барселона и Месси пришли к соглашению и были готовы подписать сегодня новый контракт, это оказалось невозможным из-за преград финансового и структурного характера», - говорится в заявлении на сайте «Барселоны».

В нем отмечается, что под «структурными преградами» подразумеваются правила, действующие для клубов в испанском футбольном чемпионате, пишет Интерфакс.

«В результате Месси не остается в «Барселоне». Обе стороны очень сожалеют, что пожелания игрока и клуба не стали реальностью», - подчеркивает «Барселона».

Газета «Паис» отмечает, что ранее в четверг все указывало на то, что клуб и Месси подпишут новое соглашение - по информации издания, стороны полностью согласовали новый контракт, однако к вечеру ситуация изменилась.

«Паис» поясняет, что одной из проблем стали введенные в чемпионате Испании по футболу ограничения на расходы на зарплаты игроков. Так, Барселона в прошлом сезоне истратила 506 млн евро на зарплаты, однако в сезоне 2021-2022 у клуба должен был быть потолок зарплат в 347 млн. Решением проблемы мог стать международный инвестиционный фонд CVC, который был готов выделить деньги испанскому футбольному первенству, однако в «Барселоне» предложение фонда показалось невыгодным.

34-летний Месси выступает в «Барселоне» с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл свыше трех десятков турниров, включая Лигу чемпионов, стал шестикратным обладателем «Золотого мяча».