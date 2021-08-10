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Умер народный депутат Верховной Рады VIII созыва (2014-2019) фракции «Объединение «Самопомич» Лев Подлесецкий, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

«С грустью сообщаю, что в результате тяжелой болезни скончался Лев Подлесецкий, мой товарищ, коллега и побратим. Искренние соболезнования семье и близким», - написал он в Facebook.

Подлесецкий - львовский предприниматель, политик, много лет возглавлял крупные энергетические предприятия, входил в наблюдательный совет ЧАО «НЭК «Укрэнерго».
ForUm

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