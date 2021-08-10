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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США во исполнение указа президента от 9 августа 2021 года ввело санкции против 23 физических и 21 юридического лица.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства.

«Лица, против которых сегодня введены санкции, причастны к жестокому подавлению мирных протестов; связанные с инцидентом с (посадкой самолета) Ryanair 23 мая 2021 года или получают выгоду от белорусского режима поддерживают его за счет белорусского народа», - говорится в сообщении.

Среди физических и юридических лиц - «кошельки Лукашенко», прежде всего «энергетический кошелек» Николай Вараб, против которого санкции объявили также Евросоюз, Великобритания и Канада, а также и связанные с ним ООО «БелКазТранс», ООО «БелКазТранс Украины», поставщик нефтепродуктов ООО «Интерсервис», ЗАО «Новая нефтяная компания», «Абсолютбанк», транспортно-логистический центр Bremino Group.

Другой бизнесмен из перечня - «табачный кошелек» Алексей Алексин и связанные с ним СП «Энерго-Ойл», ОАО Inter Tabacco, ООО «Белнафтогаз».

Санкции вводятся против «строительного кошелька» - гражданина Сербии и Кипра Нейбоша Карича и компаний его семьи, в том числе фирмы Dana Holdings Limited, зарегистрированной на Кипре, и ее бывших дочерних предприятий.

В перечень попали два государственных предприятия - крупнейший производитель калия в мире «Беларуськалий» и крупнейший производитель сигарет в Беларуси Гродненская табачная фабрика «Неман», также трое бывших директоров госпредприятий «Белнефтехим», ОАО «Белшина» и ОАО «Гродно Азот» Андрей Рыбаков, Андрей Бунаков и Игорь Ляшенко.

Санкции наложены на Следственный комитет Беларуси, который «находится на передовом рубеже послевыборных репрессий», и его руководства.

В списке также лица, ответственные за подавление протестов и связанные с посадкой самолета авиакомпании Ryanair. В частности, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор департамента авиации министерства Артем Сикорский.

Напомним, в понедельник, 9 августа, в годовщину президентских выборов в Беларуси, президент Джо Байден подписал указ о введении широкомасштабных санкций против режима Лукашенко.
ForUm

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