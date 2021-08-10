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Служба безопасности Украины разоблачила масштабную коррупцию на ведущем государственном энергетическом предприятии. По предварительным данным, на строительстве только одного из объектов этого общества злоумышленники нанесли ущерб государству на сумму около 384 млн грн. Все это - из-за заведомо завышенной стоимости работ, сообщил пресс-центр ведомства.

Досудебным расследованием установлено, что к схеме причастны председатель тендерного комитета государственного предприятия и его заместитель. Используя свое служебное положение, они безосновательно отклонили наиболее экономически выгодное предложение на строительство стратегического объекта. Зато злоумышленники помогли выиграть тендер другой компании.

По предварительным оценкам специалистов, сумма государственных убытков от таких действий составляет более 384 млн грн.

Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в отношении должностных лиц направлен в суд. Они обвиняются по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2. ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением).

Мероприятия проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса генпрокурора.
ForUm

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