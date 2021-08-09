Александр Лукашенко ответил на вопрос, кто и когда будет президентом Беларуси после него, передает Белта.

Он подчеркнул - это непростой вопрос. «Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так. Какую позицию при этом буду занимать я, я не определился», - сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что думает об этом: «Это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. И иногда просто хочу спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет. Потому что такая работа».

Лукашенко признался, что в чем-то даже завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме: «При встрече спрашиваю его, как он себя чувствует. Говорит, прекрасно. И вижу, что действительно прекрасно. Начинаю обдумывать и вижу, что я так не смогу. Я просто врос в эту страну, а она в меня. И не понимаю, как можно жить и, уйдя на пенсию, заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю».

При этом Лукашенко подчеркнул, что после него придут люди. «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро», - заявил глава государства. Он уточнил, что никогда нельзя быть точным, даже называя конкретные сроки. Как пример привел громкие планы оппозиции по поводу дня воли и др.

Также он высказал свое мнение по поводу альтернативного исхода выборов. «Мне говорили, вот вы не выдвигаете свою кандидатуру, а вдруг изберут президентом кого-то? Я все сделаю, чтобы было объективно. И если изберут из другой когорты, значит, наш народ должен пережить то, что пережила Грузия, Украина. Раз на чужих ошибках не научился, значит, должен этот этап пройти», - отметил он.