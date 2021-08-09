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После реакции украинцев и Минобороны на совместное фото бронзовой призерки Олимпиады украинки Ярославы Магучих с россиянкой Марией Ласицкене, за Ярославу заступился

Мэр Днипра Борис Филатов вступился за призерку Олимпиады украинки Ярославу Магучих, которую раскритиковали за совместное фото с россиянкой Марией Ласицкене.

Источник: Филатов в Facebook

Детали: Магучих является младшим лейтенантом ВСУ. Из-за ее фотографии с чемпионкой Олимпады-2020 россиянкой Марией Ласицкене украинской спортсменке предстоит встретиться с заместительницей министра обороны Украины для разговора.

«Ты делаешь фотографию. Может, даже не понимая в том момент своей маленькой, но такой непростительной ошибки. И тебя начинают травить. Тысячи диванных «патриотов», сделавших для своей страны в тысячу раз меньше, чем ты», - пишет он.

«Ярослава, девочка наша, твой родной Город никому не даст тебя в обиду. Ты можешь всегда рассчитывать как на меня, так и на мою Марину - руководителя федерации легкой атлетики, вырастившей такую звезду», - заявил Филатов.

Как известно, Ярослава Магучих сделала совместное фото со спортсменкой Марией Ласицкене, представляющей Россию.

Замминистра обороны Анна Маляр, что российско-украинская война накладывает определенные ограничения на спортсменов, которые представляют Украину на международных соревнованиях.
ForUm

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