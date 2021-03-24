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Мэр Днипра Борис Филатов публично вакцинировался от COVID-19.

«Как я и обещал, сегодня сделал публичную вакцинацию», - написал он в Facebook.

При этом Филатов посетовал, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. С другой стороны, по его словам, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут.

«Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина «какая-то не такая».

Вакцинация «публичных персон с целью популяризации» тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити.

И уж точно блогеры из Инстаграмма не имеют права обходить в очереди пожилых людей.

... Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо», - пишет Филатов.

По его мнению, нужно срочно вносить изменения в документы Минздрава, которые бы позволили использовать лишние дозы не для «публичных персон», а для людей, записавшихся в очередь.  
ForUm

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