В Донецкой области прокуратура начала уголовное производство по факту умышленного убийства осужденных на временно оккупированной территории области, сообщили ForUm’у в пресс-службе надзорного ведомства.

Донецкой областной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту умышленного убийства двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Досудебным расследованием установлено, что 6 августа 2021 на территории Кировской исправительной колонии № 33 в пгт Хрестовка Донецкой области неизвестными лицами были убиты осужденные.

Один из погибших - 42-летний чемпион Украины по дзюдо, осужденный в 2010 году за убийство 18-летнего парня.

Сведения о другом убитом устанавливаются, а информация об убийстве третьего осужденного сейчас проверяется.

Напомним, 9 августа стало известно, что на оккупированной территории, в колонии так называемой «ДНР», убили троих осужденных граждан Украины.

В то же время представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш заявил, что пока нет подтверждения смерти третьего заключенного в Кировской колонии Донецкой области, поэтому сейчас можно говорить лишь о двух погибших.