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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала схему поставкой лекарственных средств террористам «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники использовали механизм «прерванного транзита», - когда груз будто предназначен для Грузии, а на самом деле поставляется на временно оккупированные территории.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели ряд обысков по местам деятельности злоумышленников. На территории Днепропетровской и Харьковской областей изъято 1 тонну лекарственных средств общей стоимостью 1,9 млн грн, 18 тонн косметических изделий стоимостью 800 тыс. грн, товарно-сопроводительные документы по внешнеэкономической деятельности.

По официальным товаро-сопроводительным документам, которые подавались организаторами схемы в таможенные органы, лекарственные средства должны направляться в адрес фиктивных компаний, зарегистрированных в Республике Грузия, которые якобы выступали покупателями-получателями указанных ТМЦ.

Оперативники установили, что организовали указанную сделку жители Днепропетровской области. Злоумышленники вывозили медикаменты через таможенные посты на Восточной Украине.

Сейчас участникам схемы готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (содействие террористической организации). Проводятся следственно-оперативные мероприятия для определения всех участников противоправного механизма.
ForUm

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