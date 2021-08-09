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Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации и тяжелого течения болезни в 15 раз, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«За последние три месяца только 0,7% людей, которым диагностировали коронавирусную болезнь, были привиты двумя дозами антиковидной вакцины. И только 0,4% госпитализированных больных были полностью вакцинированы», – говорится в сообщении.

При этом в Минздраве отметили, что это предварительные данные. «Кроме того, они не учитывают бессимптомные заболевания и те случаи, в которых больные COVID-19 люди не делали тестов и не обращались за медицинской помощью. Эта статистика свидетельствует о том, что все вакцины, которые использует Украина, эффективно предотвращают тяжелое течение болезни. Успейте защититься до новой волны COVID-19. Помогите записаться на прививку своим близким и сделайте это сами», – подчеркнули в министерстве.

Напомним, за сутки 8 августа в Украине зафиксировано 300 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. 
ForUm

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