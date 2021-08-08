Талибы захватили столицу еще одной провинции в Афганистане.
Как сообщает Al Jazeera, столица Кундуз стала третьей, которую захватили за три последних дня.
В заявлении вооруженной группировки говорится, что они захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и тюрьму в городе.
В органах здравоохранения Кундуза заявили, что в результате боев погибли 14 человек, в том числе женщины и дети. В больницу также доставили более 30 раненых.
Напомним, Американские ВВС нанесли авиаудары по позициям талибов в Афганистане.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время