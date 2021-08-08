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Талибы захватили столицу еще одной провинции в Афганистане.

Как сообщает Al Jazeera, столица Кундуз стала третьей, которую захватили за три последних дня.

В заявлении вооруженной группировки говорится, что они захватили штаб полиции, резиденцию губернатора и тюрьму в городе.

Местные источники и журналисты в Кундузе подтвердили изданию присутствие в столице боевиков Талибана.

В органах здравоохранения Кундуза заявили, что в результате боев погибли 14 человек, в том числе женщины и дети. В больницу также доставили более 30 раненых.

Напомним, Американские ВВС нанесли авиаудары по позициям талибов в Афганистане.
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