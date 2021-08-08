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Американские ВВС нанесли авиаудары по позициям талибов в Афганистане. Военные США использовали для атаки бомбардировщики B-52.

Об этом сообщает представитель Минобороны Афганистана Фавада Амана.

7 августа в 18:30 по местному времени в городе Шеберган, провинция Джаузджан, скопление талибов обстреляли самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара.

Напомним, накануне движение Талибан в Афганистане впервые захватило столицу одной из провинций. Во время нападения был убит высокопоставленный сотрудник правительства Афганистана.
ForUm

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