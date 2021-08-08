В течение прошлых суток в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 78 965 человек. Это почти в два раза меньше предыдущего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 8 августа.
Указано, что первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины
В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации.
Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 28 804. Меньше использовались вакцины Moderna – 28 793, Sinovac Biotech – 17 581, AstraZeneca – 2 287 и Johnson & Johnson – 1 500.
С начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек. Всего сделано 6 487 273 прививки.
Количество COVID-прививок в Украине за сутки (вторая доза):
- Киев - 2543
- Винницкая - 1179
- Волынская - 232
- Днепропетровская - 1534
- Донецк - 466
- Житомирская - 410
- Закарпатская - 156
- Запорожская - 436
- Ивано-Франковская - 170
- Киевская - 2140
- Кировоградская - 923
- Луганская - 423
- Львовская - 1282
- Николаевская - 668
- Одесская - 4370
- Полтавская - 1331
- Ровенская - 303
- Сумская - 308
- Тернопольская - 1076
- Харьковская - 2473
- Херсонская - 1253
- Хмельницкая - 623
- Черкасская - 1555
- Черновицкая - 648
- Черниговская - 1479
Напомним, украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун.
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