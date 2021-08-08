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Рекорд по количеству прививок от COVID-19 за сутки — более 170 тысяч 10

В течение прошлых суток в Украине вакцинировали от коронавируса COVID-19 78 965 человек. Это почти в два раза меньше предыдущего рекордного показателя, сообщает Минздрав в воскресенье, 8 августа.

Указано, что первую прививку получили 50 993 украинца, еще 27 972 – полностью завершили процесс иммунизации, получив обе дозы вакцины

В течение суток работали: 449 мобильных бригад, 1 273 пунктов прививки; 360 центров вакцинации.

Большинство прививок сделали препаратом компании Pfizer – 28 804. Меньше использовались вакцины Moderna – 28 793, Sinovac Biotech – 17 581, AstraZeneca – 2 287 и Johnson & Johnson – 1 500.

С начала прививочной кампании в Украине привито 4 106 085 человек, из них получили одну дозу – 4 106 083 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 381 190 человек. Всего сделано 6 487 273 прививки.

Количество COVID-прививок в Украине за сутки (вторая доза):

  • Киев - 2543
  • Винницкая - 1179
  • Волынская - 232
  • Днепропетровская - 1534
  • Донецк - 466
  • Житомирская - 410
  • Закарпатская - 156
  • Запорожская - 436
  • Ивано-Франковская - 170
  • Киевская - 2140
  • Кировоградская - 923
  • Луганская - 423
  • Львовская - 1282
  • Николаевская - 668
  • Одесская - 4370
  • Полтавская - 1331
  • Ровенская - 303
  • Сумская - 308
  • Тернопольская - 1076
  • Харьковская - 2473
  • Херсонская - 1253
  • Хмельницкая - 623
  • Черкасская - 1555
  • Черновицкая - 648
  • Черниговская - 1479

Напомним, украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун. 
ForUm

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