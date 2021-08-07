Украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун. Такой вариант хотят оттянуть «на максимально отдаленные сроки».

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин заявил в интервью Радио Свобода.

«В отношении очередного локдауна мы используем и будем продолжать использовать адаптивный карантин. Адаптивный карантин — это сложный механизм. Но он заключается в том, что на уровне каждой области мы можем отслеживать сверхчувствительные показатели, согласно им внедрять противоэпидемические мероприятия. Мы сейчас хотим оттянуть такой локдаун на максимально отдаленные сроки», — заявил он.

Кузин добавил: по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и в начале зимы большинство стран усиливают карантин. В то же время санврач отверг сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября. По его словам, сейчас говорить об ухудшении ситуации "нет оснований"

«Есть регионы, в которых мы действительно наблюдаем ухудшение эпидемиологической ситуации, или те, в отношении которых мы более тщательно будем отслеживать контактные или следить за той или иной ситуацией. Однако говорить о том, что с 4-го или 5-го сентября будет ухудшение эпидемиологической ситуации или будет введен локдаун, такой информации сейчас нет», — подытожил он.