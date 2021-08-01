также в разделеМир
Черногория начала требовать COVID-сертификаты для посещения ресторанов 26
Венгрия ввела обязательную вакцинацию для медиков 10
Полиция Гаити подозревает экс-судью Верховного суда в убийстве президента 12
Президент Турции объявил районы лесных пожаров зонами бедствия 27
Лукашенко озвучил свою версию отъезда Тихановской 20
Минюст США: Российские хакеры взломали почты американских федеральных прокуроров 17
Президент Израиля уже третий раз вакцинировался от коронавируса 16
Лукашенко не исключает размещения войск РФ в Беларуси 23
В США заявили, что штамм «Дельта» заразен, как ветрянка 64
Байден предложил платить американцам за вакцинацию по $100 12
Жертвами пожаров в Турции стали 4 человека, более 180 – госпитализированы 26
Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех прибывающих в страну 104
В мире число случаев COVID-19 превысило 197 миллионов 8
Группа сенаторов требует от Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» 12
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 28
В Турции лесные пожары добрались до отелей 21
В Европе цена на газ превысила исторический максимум 31
В Pfizer заявили, что третья доза вакцины значительно усиливает защиту от «Дельты» 19

Согласно сообщению Министерства обороны Армении, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванской области армяно-азербайджанской границы вблизи Ерасх, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники, передает "Радио Азатутюн".

“После ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены”, — отмечается в сообщении.

Согласно Минобороны, по состоянию на 31 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и “находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении”.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/еврозима/зима/лето/осень
3045 грн.
7
Теги