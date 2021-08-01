Согласно сообщению Министерства обороны Армении, в 6:30 часов 31 июля подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на Нахичеванской области армяно-азербайджанской границы вблизи Ерасх, и попытались осуществить фортификационные работы с применением инженерной техники, передает "Радио Азатутюн".
“После ответных действий Вооруженных сил Армении огонь противника был подавлен, а фортификационные работы остановлены”, — отмечается в сообщении.
Согласно Минобороны, по состоянию на 31 июля ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и “находится под полным контролем подразделений Вооруженных сил Армении”.
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