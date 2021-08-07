Администрация президента США Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении Беларуси. Это планируют сделать 9 августа, в годовщину выборов президента в стране.

Источник в конгрессе сообщил изданию, что санкции должны объявить в понедельник.

«Санкции объявят в ознаменование годовщины выборов в этой восточноевропейской стране, которые международное сообщество осудило как мошенничество», - пишет CNN.

В то же время пока не ясно, на что будут нацелены новые санкции. Однако отмечается, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

Речь идет о компаниях, которые монополизированы режимом Александра Лукашенко и его соратниками, включая калийную компанию "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Тихановская призвала ввести новые санкции, назвав предыдущие ограничения США в отношении Беларуси "символическими" и "моральными санкциями".

Как известно, 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, которые якобы выиграл Александр Лукашенко. В стране в тот же день начались протесты, в результате которых были арестованы сотни оппозиционнеров.

Мировое сообщество также не признает результатов выборов. Против Лукашенка, его окружения и некоторых белорусских компаний ЕС и США ввели ряд санкций.