В ночь на 8 августа обвиняемые в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого Сергей Мыслывый и Иван Новотный вышли из СИЗО.

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецкая.

По ее словам, Нотовного выпустили ровно в 00:01 по истечении срока меры пресечения.

Мыслывого журналисты нашли в Печерском суде.

«Он получил новую подозрение от ГБР и прокуроров, и суд теперь решает, брать ли его вновь под стражу уже по новому подозрению», — резюмировала Худецкая.

6 августа стало известно, что обвиняемые в похищении Луценко и Вербицкого могут выйти на свободу из-за действий Белоцерковского суда.

В Офисе генпрокурора подтвердили информацию. Там обвинили судей Белоцерковского горрайонного суда Киевской области в несоблюдении требований ст. 186 УПК Украины относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

Мыслывого подозревают в убийстве Вербицкого и использовании и подстрекательстве к подделке официальных документов, в частности, украинского паспорта. Адвокат потерпевшего Сергея Вербицкого Евгения Закревская напомнила, что до задержания Мыслывый скрывался под чужим паспортом и «его задержание в марте 2020-го было нетривиальной задачей для правоохранителей».

По словам прокурора Юлии Малашич, оба обвиняемых скрывались от следствия: один — несколько месяцев, второй — шесть лет.