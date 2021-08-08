В Украине сложные погодные условия стали причиной обесточивания 55 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 8 августа.

«По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 55 населенных пунктов в семи областях (Полтавская – 17, Сумская – 10, Черниговская – 9, Черкасская – 7, Донецкая – 6, Кировоградская – 4 и Одесская – 2,)», – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 7 июня в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Ожидалось ухудшение погодных условий в 12 областях.