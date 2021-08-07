В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в половине областей.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
Так, грозы, в отдельных районах град и шквалы (И уровень опасности, желтый) ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в:
Винницкой,
Черкасской,
Кировоградской,
Николаевской,
Одесской,
Херсонской,
Запорожской,
Донецкой,
Луганской,
Днепропетровской,
Харьковской,
Полтавской.
Кроме того, 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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