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В Украине на сегодня объявлено штормовое предупреждение. Погода ухудшится в половине областей.

Так, грозы, в отдельных районах град и шквалы (И уровень опасности, желтый) ожидаются в центральных, восточных и южных областях, а именно в:

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Николаевской,

Одесской,

Херсонской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Днепропетровской,

Харьковской,

Полтавской.

Кроме того, 7 августа в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
ForUm

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