За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 619 человек, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 8 августа.

Заболеваемость COVID-19 в Украине традиционно снизилась на выходных. До этого три дня подряд ежедневно фиксировали более тысячи инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, из них 2 190 921 выздоровел, летальных исходов — 53 095.

Ситуация з COVID-19 в регионах:

г. Киев — 53 случая;

Винницкая область — 17 случаев;

Волынская область — 8 случаев;

Днепропетровская область — 72 случая;

Донецкая область — 23 случая;

Житомирская область — 18 случаев;

Закарпатская область — 0 случаев;

Запорожская область — 24 случая;

Ивано-Франковская область — 21 случай;

Киевская область — 26 случаев;

Кировоградская область — 1 случай;

Луганская область — 7 случаев;

Львовская область — 11 случаев;

Николаевская область — 15 случаев;

Одесская область — 50 случаев;

Полтавская область — 12 случаев;

Ровенская область — 4 случая;

Сумская область — 7 случаев;

Тернопольская область — 38 случаев;

Харьковская область — 38 случаев;

Херсонская область — 101 случай;

Хмельницкая область — 27 случаев;

Черкасская область — 6 случаев;

Черновицкая область — 27 случаев;

Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун.