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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 619 человек, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 пациентов выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 8 августа.

Заболеваемость COVID-19 в Украине традиционно снизилась на выходных. До этого три дня подряд ежедневно фиксировали более тысячи инфицированных.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, из них 2 190 921 выздоровел, летальных исходов — 53 095.

Ситуация з COVID-19 в регионах:

  • г. Киев — 53 случая;
  • Винницкая область — 17 случаев;
  • Волынская область — 8 случаев;
  • Днепропетровская область — 72 случая;
  • Донецкая область — 23 случая;
  • Житомирская область — 18 случаев;
  • Закарпатская область — 0 случаев;
  • Запорожская область — 24 случая;
  • Ивано-Франковская область — 21 случай;
  • Киевская область — 26 случаев;
  • Кировоградская область — 1 случай;
  • Луганская область — 7 случаев;
  • Львовская область — 11 случаев;
  • Николаевская область — 15 случаев;
  • Одесская область — 50 случаев;
  • Полтавская область — 12 случаев;
  • Ровенская область — 4 случая;
  • Сумская область — 7 случаев;
  • Тернопольская область — 38 случаев;
  • Харьковская область — 38 случаев;
  • Херсонская область — 101 случай;
  • Хмельницкая область — 27 случаев;
  • Черкасская область — 6 случаев;
  • Черновицкая область — 27 случаев;
  • Черниговская область — 13 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун. 
ForUm

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