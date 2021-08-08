За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 619 человек, зафиксировано 10 летальных случаев, 235 пациентов выздоровели.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро воскресенья, 8 августа.
Заболеваемость COVID-19 в Украине традиционно снизилась на выходных. До этого три дня подряд ежедневно фиксировали более тысячи инфицированных.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 2 259 151 человек, из них 2 190 921 выздоровел, летальных исходов — 53 095.
Ситуация з COVID-19 в регионах:
- г. Киев — 53 случая;
- Винницкая область — 17 случаев;
- Волынская область — 8 случаев;
- Днепропетровская область — 72 случая;
- Донецкая область — 23 случая;
- Житомирская область — 18 случаев;
- Закарпатская область — 0 случаев;
- Запорожская область — 24 случая;
- Ивано-Франковская область — 21 случай;
- Киевская область — 26 случаев;
- Кировоградская область — 1 случай;
- Луганская область — 7 случаев;
- Львовская область — 11 случаев;
- Николаевская область — 15 случаев;
- Одесская область — 50 случаев;
- Полтавская область — 12 случаев;
- Ровенская область — 4 случая;
- Сумская область — 7 случаев;
- Тернопольская область — 38 случаев;
- Харьковская область — 38 случаев;
- Херсонская область — 101 случай;
- Хмельницкая область — 27 случаев;
- Черкасская область — 6 случаев;
- Черновицкая область — 27 случаев;
- Черниговская область — 13 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, украинская власть будет придерживаться адаптивного карантина и пока не планирует вводить локдаун.
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