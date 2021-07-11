Посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс заявил, что его страна намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью.

Об этом сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Отмечается, что средства будут направлены на постройку дополнительных пограничных укреплений из-за увеличения потока мигрантов.

«Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза», — заявил Мисилюс.

Дипломат считает, что власти Беларуси способствовали увеличению потоку нелегальных мигрантов. Мисилюс отметил, что соседние страны готов отправить дополнительные силы для поддержания порядка на границе.