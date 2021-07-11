Посол Литвы в Германии Рамунас Мисилюс заявил, что его страна намерена выделить 42 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью.
Об этом сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Отмечается, что средства будут направлены на постройку дополнительных пограничных укреплений из-за увеличения потока мигрантов.
«Мигранты на самом деле хотят ехать не в Литву, а в Германию или Швецию. Поэтому это стало уже общей проблемой Евросоюза», — заявил Мисилюс.
Дипломат считает, что власти Беларуси способствовали увеличению потоку нелегальных мигрантов. Мисилюс отметил, что соседние страны готов отправить дополнительные силы для поддержания порядка на границе.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время