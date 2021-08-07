В Донецкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях показатель динамики уровня госпитализаций зараженных коронавирусом превышает допустимые 50% по состоянию на субботу, 7 августа.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, показатель динамики госпитализаций в Донецкой области — 53,5%, в Ивано-Франковской — 52,8%, в Ровенской — 106,3%, в Тернопольской — 160,0% и в Черкасской области — 70,0%.

Кроме того, в Ивано-Франковской области показатель охвата тестирования составляет 285 при норме не менее 300 на 100 тысяч населения.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 1054 человек, зафиксировано 20 летальных случаев, 1393 пациента выздоровели. В общем сделали 46 841 тест на COVID-19.