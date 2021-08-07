Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права залога трем представителям Национального корпуса. Их задержали накануне по обвинению в рэкете и создании организованной преступной группировки.

Об этом Нацкорпус сообщил в Telegram.

«По состоянию на сейчас трое задержанных ребят получили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права залога», - говорится в сообщении.

Под стенами Шевченковского суда при этом продолжается акция в поддержку задержанных.

Как сообщал ForUm, 5 августа в Харьковской области начались оперативно-следственные действия в рамках уголовного производства в отношении организованной преступной группировки, которая специализировалась на рэкете, и фигурантами которой были члены областной организации партии «Национальный корпус». Проведено 50 обысков, обнаружено оружие. Семеро членов «азовского движения» задержаны.