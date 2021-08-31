Печерский райсуд Киева арестовал на два месяца ветерана полка «Азов» Олега Довбыша и руководителя черкасского отделения праворадикальной партии «Национальной корпус» Дмитрия Кухарчука по подозрению в участии в столкновениях с правоохранителями во время протестов под Офисом президента «Остановим капитуляцию» 14 августа. Об этом сообщают Ґрати.

Довбышу и Кухарчуку инкриминируют хулиганство с применением оружия часть 4 статьи 296 Уголовного кодекса. По версии следствия, Кухарчук и Довбыш ударили ногой полицейских. Прокурор ходатайствовал об их аресте без залога, и суд с ним согласился.

Адвокаты просили не отправлять своих подзащитных в СИЗО и заявили, что они невиновны, а прокуратура не доказала риски, что они будут скрываться от следствия или пытаться влиять на свидетелей. Кроме того, прокуратура не предоставила доказательств их вины — считает защита. На фото и видео, приобщениях к материалам дела, запечатлены несколько сотен человек и подозреваемых невозможно различить в толпе. Также нет доказательств того, что потерпевшие получили телесные повреждения. В деле есть только информация о том, что полицейские обращались в больницу с химическим ожогами глаз.

Лидер черкасского отделения праворадикальной партии «Национальный корпус» Дмитрий Кухарчук (в центре) перед допросом в полиции, 30 августа 2021 года. Фото: телеграм-канал «Нацкорпуса»

Кроме того адвокаты заявили в суде, что следствие давит на суд — в субботу полиция Киева опубликовала пресс-релиз о том, что суд уже арестовал подозреваемых. Скриншот с сайта МВД адвокаты просили приобщить к материалам дела.

Довбыш в суде отрицал вину и сообщил, что он нес службу в зоне АТО в составе батальона милиции, а потом работал в полиции, и не стал бы бить бывших коллег. Он также утверждал, что с собой у него не было никакого оружия. Кухарчук подтвердил, что он был на Банковой 14 августа, но никого не бил, а лишь выступал на митинге. Он заявил, что его дело — заказное, и обвинил в этом Офис президента.

«Мы ездили 23 августа в школу, на Зеленского, и пытались поставить ему вопрос», — утверждал Кухарчук в суде, поясняя, почему именно он и Довбыш оказались на скамье подсудимых.

Речь идет о протесте «Нацкорпуса» в Марьяновке Черкасской области, во время мероприятий с участием президента Украины, посвященных поднятию Государственного флага. Полиция заявила, что нацкорпусовцы хотели сорвать официальное мероприятие, а в «Нацкорпусе» заявили о нападении полиции на своих активистов.

Ветеран полка «Азов» Олег Довбыш заходит в здание Печерского райсуда Киева, 30 августа 2021 года. Фото: телеграм «Нацкорпуса»

Перед допросом в полиции Дмитрий Кухарчук порезал себе вены в знак протеста против политических преследований. На месте ему оказали медпомощь.

Трое человек просили суд отдать нацкорпусовцев на поруки: нардеп прошлого созыва и лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, нардеп 7 и 8 созывов и член партии «Свобода» Андрей Ильенко и писатель Василь Шкляр, написавший роман об «азовцах».

В протестах под ОП участвовало несколько тысяч националистов и праворадикалов. Стычки начались после того, как полиция потребовала от митингующих пройти досмотр личных вещей, чтобы попасть на Банковую. Участники акции в ответ закидали правоохранителей камнями, палками и дымовыми шашками. В результате пострадали семеро полицейских — они получили ожоги глаз от распыленного газа; а военнослужащего Нацгвардии ранили в руку. «Нацкорпус» заявил, что пострадал один из участников протеста. Также пострадал журналист издания «Буквы» Александр Кужельный.