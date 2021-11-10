Национальный Корпус выразил солидарность и поддержку польскому народу в связи с миграционным кризисом на границе с Беларусью, сообщили ForUm’у в пресс-службе движения.

«Мы, украинские патриоты, ветераны боевых действий, члены «Национального корпуса» с большой обеспокоенностью наблюдаем за драматическими и угрожающими событиями, которые в последние дни разворачиваются на границе Польши и Беларуси. Для нас очевидно, что Российская Федерация совместно с нелегитимными и преступными властями Беларуси начали гибридную агрессию против вашего государства», – говорится в обращении, направленном на имя министра иностранных дел Республики Польша Збигнева Рау.

В Нацкорпусе отметили, что Республика Польша поддержала Украину во время вооруженной агрессии Российской Федерации и является другом и надежным партнером нашего государства в международных отношениях, поэтому «пора украинцам ответить взаимностью польскому народу».

«Мы, руководство и члены партии «Национальный Корпус», готовы не словом, а делом доказать нашим союзникам – польскому народу, что мы в состоянии противостоять гибридной агрессии с Востока. Учитывая вышеизложенное, обращаемся к Вам с предложением рассмотреть возможность привлечения украинских добровольцев, ветеранов российско-украинской войны – членов нашего движения в качестве волонтеров для помощи личному составу, вовлеченному в противодействие гибридной агрессии РФ на границе Беларуси с Республикой Польша», – говорится в обращении.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник. Утром 8 ноября начали появляться видеозаписи с большой группой мигрантов, направляющихся к польской границе.

В Польше считают, что режим Лукашенко готовит массовый штурм границы нелегалами.

Руководство войск территориальной обороны Польши опубликовало уведомление для участников отрядов территориальной обороны, призывая их в ближайшее время быть готовыми отправиться на помощь пограничникам из-за ожидаемой провокации белорусского режима.

В Беларуси заявили, что огромная группа мигрантов самоорганизовалась, чтобы «исключить насильственное вытеснение польской стороной».