14 октября, в День казачества, годовщину создания УПА и День защитников Украины в центре столицы пройдет Марш Нации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального Корпуса.

«В этот день украинцы чествуют Героев, которые положили за Украину жизнь, и благодарят защитников, которые уже восьмой год отважно защищают страну от российской агрессии. Так же ветераны, волонтеры, националисты и патриоты ведут нелегкую борьбу с предателями, коллаборационистами на внутреннем фронте», - заявили в политсиле.

Начало сбора участников Марша – 12:00, парк им. Т. Шевченко.