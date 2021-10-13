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14 октября, в День казачества, годовщину создания УПА и День защитников Украины в центре столицы пройдет Марш Нации, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального Корпуса.

«В этот день украинцы чествуют Героев, которые положили за Украину жизнь, и благодарят защитников, которые уже восьмой год отважно защищают страну от российской агрессии. Так же ветераны, волонтеры, националисты и патриоты ведут нелегкую борьбу с предателями, коллаборационистами на внутреннем фронте», - заявили в политсиле.

Начало сбора участников Марша – 12:00, парк им. Т. Шевченко.
ForUm

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