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Все вакцины от коронавируса в Украине транспортируются и хранятся с четким соблюдением требований, определенных производителем. В частности придерживаются строгие температурные требования.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Отмечается, что на всех этапах транспортировки и хранения вакцины осуществляется контроль за температурой. Если регистрируют отклонения от нормы любого из показателей, вакцину сразу перемещают в карантин с обеспечением необходимой температуры и проводят служебное расследование.

«Мы придерживаемся строгих температурных требований, чтобы использовать каждую дозу вакцины для защиты украинцев», - говорится в сообщении.

В Украине прививают препаратами AstraZeneca (в т.ч. SKBio и Covishield) Coronavac / Sinovac-Biotech; Comirnaty / Pfizer-BioNTech; Spikevax / Moderna.
ForUm

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