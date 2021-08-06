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Сводный отряд украинских спасателей отправится в Грецию для помощи в борьбе с лесными пожарами, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На выполнение задания Президента Владимира Зеленского, правительство на внеочередном заседании одобрило протокольное решение о направлении в Грецию сотни опытных спасателей со всей страны», - написал он в Telegram.

Напомним, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории воздержаться от посещения пораженных стихией локаций.

Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

Правительство Северной Македонии на 30 дней ввело режим кризисной ситуации в связи с лесными пожарами.
ForUm

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