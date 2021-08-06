Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Греческой Республике и Республике Северная Македония держать на особом контроле потребности украинских граждан в связи с масштабными лесными пожарами в этих странах. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют поездки в Грецию и Северную Македонию или уже находятся на их территории:

1) воздержаться от посещения пораженных стихией локаций;

2) внимательно отслеживать сообщения местных служб гражданской защиты;

3) неуклонно придерживаться рекомендаций и предписаний по безопасности;

4) в случае возникновения угрозы жизни или здоровью безотлагательно обращаться в соответствующее зарубежное дипломатическое учреждения Украины по месту пребывания:

Посольство Украины в Греческой Республике (телефон «горячей линии»: (+30 6932765606, электронные адреса: [email protected]; [email protected]).

Посольство Украины в Республике Северная Македония (телефон «горячей линии»: (+38 97 258 9639, адрес: [email protected]).

Также функционирует круглосуточная «горячая линия» МИД Украины по тел. +38 044 238 16 57, электронный адрес: [email protected]

Эпицентр пожарной опасности в Греции сосредоточен на севере столичной агломерации, западной части полуострова Пелопоннес и острове Эвия (Эвбея).

Местные спасательные службы продолжают осуществлять комплекс мероприятий по ликвидации очагов пожаров.