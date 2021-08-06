18, 20 и 22 августа в Киеве запланированы репетиции парада войск ко Дню Независимости.

Как сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, в дни репетиций (18, 20, 22 августа) и во время проведения мероприятий (24 августа) в городе предусмотрены масштабные перекрытия движения транспорта.

18, 20, 22 августа:

с 15:30 до 18:00 предусмотрено временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге, Владимирском спуске, Боричеву спуске, ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала), Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

с 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) временное ограничение движения транспорта на ул. Нижний Вал, ул. Глыбочицкой, Глыбочицком проезде, ул. Вячеслава Черновола, просп. Победы, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

24 августа:

с 6:00 до 08:00 временное ограничение движения транспорта на ул. Академика Туполева, просп. Победы, Маршала Рыбалко, ул. Вячеслава Черновола, ул. Старовокзальной, ул. Жилянской, ул. Антоновича.

с 06:00 до 12:00 перекроют движение транспорта на ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик), с 06:00 до 16:00 ориентировочно - на ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Незалежности), Владимирском спуске, ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.), Петровской Аллее, Парковой дороге.

Отдельно возможны перекрытия движения транспорта во время мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана:

с 22 до 24 августа - на Парковой дороге;

с 6:00 20 августа по 24 августа - на ул. Михаила Грушевского;

с 6:00 23 августа до окончания мероприятий - на ул. Владимирской (на участке от ул. Большой Житомирской до ​​б-ра Тараса Шевченко), ул. Богдана Хмельницкого (на участке от ул. Леонтовича до ул. Репина), ул. Ярославов Вал (на участке от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Николая Лысенко, ул. Малой Житомирской (на участке от Владимирского проезда в Михайловское пер.).

Обращаем внимание, что детальный перечень улиц, где будут перекрывать или ограничивать движение транспорта во время репетиций парада войск и во время праздничных мероприятий ко Дню Независимости, будет опубликовано дополнительно.

Также отдельно будет сообщено об изменениях движения общественного транспорта в столице.

Кроме того, во время тренировок 18, 20, 22 августа будет ограничен доступ граждан на территории, прилегающие к местам проведения артиллерийского салюта на Трухановом острове.