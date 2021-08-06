«Дия» победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал «Дия», - пишет он в Telegram.
Red Dot — одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.
Теперь визуализация «Дии» будет увековечена в музее Red Dot в Эссене — крупнейшей коллекции достижений современного дизайна.
«Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, — потрясающий факт», - отметил министр.
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