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«Дия» победила в двух номинациях Red Dot — за мобильное приложение и интерфейс, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В прошлом году нас также наградили Red Dot, только за портал «Дия», - пишет он в Telegram.

Red Dot — одна из важнейших и престижнейших наград в сфере дизайна. Ее получали Apple, Google, Sony, Fujifilm, Xiaomі, Acer, HP и многие другие.

Теперь визуализация «Дии» будет увековечена в музее Red Dot в Эссене — крупнейшей коллекции достижений современного дизайна.

«Обычно госкомпании не подают свои продукты на Red Dot и не пытаются конкурировать с частным бизнесом. То, что нас выделили и признали среди остальных продуктов, — потрясающий факт», - отметил министр.
ForUm

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