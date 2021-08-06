Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину отправить украинских спасателей на помощь в преодолении лесных пожаров в Греции.

«Поставил задачу правительству оказать помощь Греции в преодолении разрушительных пожаров, бушующих в некоторых районах страны. В пятницу Кабмин должен принять решение, чтобы вскоре 100 наших опытных пожарных с необходимым снаряжением отправились на помощь Греции», - говорится в его Twitter.

Напомним, греческие власти приказали эвакуировать деревни, расположенные рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе из-за сильных лесных пожаров.

В пригороде Афин несколько дней также бушуют пожары, но полностью взять огонь под контроль пока не удалось. Пожар подступил к городу Крионери и начал двигаться к загородной королевской резиденции Татои, внесенной в список достопримечательностей.