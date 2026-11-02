Італійський гонщик став наймолодшим чемпіоном в історії Формули-1

Гран-прі Мексики принесло історичну розв’язку чемпіонату Формули-1. Італійський пілот «Мерседес» Андреа Кімі Антонеллі достроково здобув титул чемпіона світу, ставши наймолодшим володарем цього звання в історії автоспорту.

Гонка на автодромі імені братів Родрігес у Мехіко видалася напруженою. Після хаотичного старту сталася аварія за участю Валттері Боттаса, а червоні прапори змусили тимчасово зупинити заїзд. Перемогу в підсумку здобув пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, другим фінішував Льюїс Хемілтон із «Феррарі», а третім став Антонеллі.

Цього результату італійцю вистачило, щоб набрати 380 очок і стати недосяжним для суперників за чотири етапи до завершення сезону. У його активі нинішнього чемпіонату — дев’ять перемог і 16 подіумів.

Антонеллі здобув титул у віці 20 років і 68 днів. Він перевершив рекорд Себастьяна Феттеля, який став наймолодшим чемпіоном Формули-1 у 2010 році, коли йому було 23 роки та 134 дні.

До п’ятірки наймолодших чемпіонів також входять Льюїс Хемілтон (23 роки 300 днів), Фернандо Алонсо (24 роки 59 днів) і Макс Ферстаппен (24 роки 73 дні).

Перемога Антонеллі стала знаковою і для Італії: він першим із представників країни здобув чемпіонський титул у Формулі-1 після Альберто Аскарі, який перемагав у 1952 та 1953 роках.

Крім особистого успіху гонщика, дострокове чемпіонство Антонеллі забезпечило команді «Мерседес» перемогу в Кубку конструкторів.

Як повідомляло раніше ForUa, 17-річний українець сенсаційно переміг у дебюті Формули в Італії.