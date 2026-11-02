Місто-фортеця стане європейською столицею культури

Невелике місто Вікторія на острові Гозо, що входить до складу Мальти, офіційно обрали Європейською столицею культури 2031 року. Очікується, що цей статус приверне до локації більше туристів та уваги з боку мандрівників.

Вікторія розташована в центральній частині Гозо — меншого та спокійнішого з двох головних островів Мальти. Від основного острова її відділяє коротка поромна переправа.

Нині туристи часто відвідують Вікторію під час коротких поїздок на Гозо, зокрема заради середньовічної Цитаделі. Водночас після отримання статусу Європейської столиці культури місто планує значно розширити культурну програму.

Конкурс на вибір мальтійського міста розпочався у жовтні 2024 року. У ньому брали участь Вікторія та Біргу, однак останнє вибуло на етапі попереднього відбору в листопаді 2025 року.

Вікторія перемогла з концепцією «Острів островів», яка має представити Гозо як мережу місцевих громад, традицій і культурних зв’язків, а не ізольований острів.

Програма міста ґрунтуватиметься на трьох середземноморських образах — узбережжі, солі та хвилях. Організатори також хочуть зробити акцент на неквапливому способі життя Гозо, водночас додавши культурним подіям більше сучасності та творчої сміливості.

Це лише вдруге, коли місто на Мальті отримує звання Європейської столиці культури. У 2018 році цей статус мала столиця країни Валлетта.

Однією з головних туристичних пам’яток Вікторії є середньовічна Цитадель, розташована на вершині пагорба. З її території відкривається панорамний вид на значну частину острова. У самому місті також працюють кафе, магазини та інші туристичні об’єкти.

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