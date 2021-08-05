В Греции эвакуируют деревни рядом с местом проведения древних Олимпийских игр на западном Пелопоннесе из-за сильных лесных пожаров.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Ekathimerini.

Эвакуация происходила в южном регионе Греции Пелопоннес из-за крупного пожара недалеко от древней Олимпии, где Олимпийские игры проводились каждые четыре года с 776 г. до н.э. на протяжении более тысячелетия. Был эвакуирован город Древняя Олимпия, а также еще семь близлежащих деревень.

Чтобы держать фронт огня подальше от археологических раскопок, музея и объектов Международной олимпийской академии в Древней Олимпии, пожарные команды трудились всю ночь.

Как отмечает издание, в 2007 году в этом районе вспыхнули лесные пожары, унесшие десятки жизней, но сохранившие разрушенные спортивные сооружения и храмы Олимпии.

Прогнозируется, что знойная «волна» будет держаться над Грецией до конца недели.

Температура в некоторых районах страны в среду достигла 45 градусов по Цельсию. Соседние страны также сталкиваются с подобными условиями: большие пожары бушуют в Турции, Италии, Албании.