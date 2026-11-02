Французькі учні поновили протести й блокування ліцеїв після осінніх канікул

У Франції після осінніх канікул учні відновили блокування ліцеїв, не задовольнившись поступками уряду, оголошеними минулого тижня. Станом на ранок понеділка, 2 листопада, Міністерство освіти повідомило про блокування 41 навчального закладу.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними міністерства, протести охопили близько 1% із приблизно 3700 французьких ліцеїв. Водночас у трьох чвертях департаментів перебоїв у роботі навчальних закладів не зафіксували.

Міністр освіти Едуар Жеффре назвав масштаби нової хвилі блокувань незначними. Він наголосив, що наприкінці року сотні тисяч учнів складатимуть випускні іспити, але через протести частина з них уже чотири-п’ять тижнів не відвідує занять.

«Кожен має право протестувати, але ніхто не має права заважати іншим відвідувати уроки», — заявив міністр.

Учнівські та студентські організації закликають продовжувати акції. Зокрема, Союз профспілок ліцеїстів (USL) і Студентська спілка (Union étudiante) оголосили про нові блокування у вівторок і четвер, 3 та 5 листопада.

Тим часом прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню підтвердив, що наступного тижня знову зустрінеться з представниками старшокласників. В уряді повідомили, що відповідну зустріч уже внесли до графіка прем’єра.

Під час парламентських дебатів минулого тижня Лекорню пообіцяв протягом 15 днів повторно прийняти представників учнів і студентів, щоб обговорити виконання урядових зобов’язань та проблеми, які перешкоджають їх реалізації.

Протестний рух французьких ліцеїстів розпочався в середині вересня. Минулого понеділка уряд оголосив низку заходів у відповідь на вимоги молоді. Зокрема, до 2028 року планують поетапно замінити платформу вступу до закладів вищої освіти Parcoursup, а також обмежити кількість учнів у класах першого року навчання в ліцеях до 28 осіб.