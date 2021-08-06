В оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы, сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Сегодняшние фотографии из временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары», - написал он в Facebook.

На фотографиях видны надписи «Мы за Кримскую платформу», также изображены украинский тризуб и крымскотатарская тамга.

Справка: Крымская платформа - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украины с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели – деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 в Киеве.