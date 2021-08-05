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Суд наложил арест на 13 воздушных судов российского авиаперевозчика, которые использовались для перевозки пассажиров из/в закрытый Украиной пункт пропуска «Симферополь-авиа» на временно оккупированной территории АР Крым, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.

Досудебным расследованием в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 и ст. 334 УК Украины установлено неоднократное нарушение должностными лицами одной из российских авиакомпаний, которая осуществляет регулярные рейсы на оккупированную территорию, порядка въезда и выезда из нее, с целью причинения вреда интересам Украины.

В период с 2019 года и по настоящее время, в нарушение норм международного и украинского законодательства, авиаперевозчиком незаконно используются 13 пассажирских самолетов марки «Airbus», для переправки лиц через государственную границу Украины, а на его официальном вебсайте осуществляется непосредственная продажа билетов в/из оккупированного полуострова.

Осуществление перелетов иностранными (преимущественно российскими) авиакомпаниями на ВОТ АР Крым рассматривается Украиной как нарушение норм международного права, действия, подрывающие суверенитет Украины, а также как нарушение законодательства Украины, что влечет за собой уголовную ответственность авиаперевозчиков, операторов и капитанов воздушных судов.

Известно, что не менее 37 российских авиакомпаний осуществляют регулярные авиаперевозки на оккупированный полуостров.

Напомним, ранее в рамках данного уголовного производства был наложен арест на 211 воздушных судов.
ForUm

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