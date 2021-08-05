СБУ разоблачила черных копателей, которые планировали наладить незаконную продажу тротила. Злоумышленники изымали взрывчатку с авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества, сообщил пресс-центр ведомства.

Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и масштабным чрезвычайным событиям.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды дельцы самостоятельно раскрывали, нарушая правила соответствующей безопасности.

По оперативным данным, изъятую из боеприпасов взрывчатку они планировали реализовать представителям криминальных кругов.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили:

две емкости с заготовленным тротилом;

37 авиационных бомб различного калибра;

артиллерийский порох.

Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.