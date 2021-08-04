Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

«Рассмотрение заняло много времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства», – написал он в Facebook.

Ткаченко заявил, что принятие плана позволяет не просто зафиксировать выдающиеся объекты города.

«Это противодействие разрушению столицы застройщиками и большой шаг к усилению ответственности за такие случаи. Теперь дискуссии о том, что можно строить и где нельзя - будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане. Киев должен оставаться историческим! В том числе визуально», - подчеркнул министр.