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Министерство культуры и информационной политики Украины утвердило историко-архитектурный план Киева, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко.

«Рассмотрение заняло много времени, были и дебаты по отдельным предложениям. Именно поэтому проект дорабатывался несколько раз. Но теперь официально: процесс наконец завершен! С учетом замечаний экспертов научно-методического совета нашего министерства», – написал он в Facebook.

Ткаченко заявил, что принятие плана позволяет не просто зафиксировать выдающиеся объекты города.

«Это противодействие разрушению столицы застройщиками и большой шаг к усилению ответственности за такие случаи. Теперь дискуссии о том, что можно строить и где нельзя - будут определены в этом историко-архитектурном опорном плане. Киев должен оставаться историческим! В том числе визуально», - подчеркнул министр.
ForUm

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