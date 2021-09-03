Строители загнали технику во двор дома на Тургеневской, 22 (дом Малина), сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

«Этот дом не имеет статуса памятника, но находится в историческом ареале, и является важным элементом внешнего вида всего квартала», - заявили в ведомстве.

Как и в случае с усадьбой Барбана, строители загнали технику на ночь.

«Это то, о чем на днях предупреждал МКИП: принятый столичными властями мораторий на ремонт и реконструкцию зданий XIX-XX века не может быть эффективным механизмом противодействия варварской застройке столицы», - говорится в сообщении.

МКИП призывает КГГА «не играть с судьбой исторического Киева и утвердить наконец историко-архитектурный опорный план».

Со своей стороны специалисты по охране наследия Министерства готовы предоставить столичной власти всю необходимую консультативную помощь ради спасения дома на Тургеневской, 22. И далее - других, если это понадобится.