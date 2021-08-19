Киев из-за бездействия власти теряет несколько памятников архитектуры, сейчас полиция задерживает активистов, протестовавших против застройки усадьбы, заявили в Министерстве культуры и информационной политики.

«К сожалению, из-за бездействия киевской городской власти столица прямо сейчас теряет несколько памятников архитектуры. В частности, усадьбы Барбана и Осипа Родина. Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет. Однако имеет Киевская городская государственная администрация - КГГА. Мы призываем Виталия Кличко немедленно остановить произвол застройщиков», - говорится в сообщении.

Местных жителей, протестовавших против застройки начала задерживать полиция. Они утром перекрыли дорогу на улице Обсерваторной. Соответствующее видео опубликовал активист Олег Симороза.