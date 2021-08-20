Министерство культуры и информационной политики Украины будет максимально способствовать продвижению проекта певицы Тины Кароль «Молодая кровь».
«Молодая кровь» на всех стриминговых площадках. Музыка всегда была с нами: в сложные и возвышенные времена независимости Украины. Проект действительно смелое объединение, среди песен в котором точно есть такие, которые войдут в историю. Рад, что мы представляем такую свежую и мощную коллаборацию накануне 30-й годовщины Независимости. Благодарен Тине Кароль за идею и реализацию этого весомого шага, который делает молодых и современных артистов заметными для всей страны», - заявил глава ведомства Александр Ткаченко.
Певица записала альбом дуэтов с Alina Pash, Вельбой, LATEXFAUNA, Kazka, Ivan Navi, САМНАСАМ, Nikita Lomakin.
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