также в разделеОбщество
Главу Харьковского облсовета исключили из «Слуги народа»
Дания подарила Украине 500 тысяч доз COVID-вакцины 5
Адвокат Медведчука: Следственный судья совершил правонарушение, и оценку его действиям будут давать следователи 9
МВД показало видео задержания ветерана, грозившего взрывом в Кабмине 8
Дело Шеремета: Суд изменил меру пресечения Кузьменко 9
Суд подтвердил предписание НАПК относительно Витренко 22
Главу Харьковского обслвета подозревают в причастности к миллионной взятке 9
Заместителю повешенного белоруса Шишова запретили въезд в Украину 20
Директору Нацпарка «Нижнеднепровский» сообщили о подозрении 8
Национал-радикалы совершили нападение на офис партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 23
Найема назначили замом министра инфраструктуры 9
Франция разрешила украинцам поездки в свои заморские территории без спецвиз 12
Киркорова нет в «черном списке» Минкультуры, но въезд в Украину ему запрещен 15
Против мужчины, угрожавшего взорвать Кабмин, откроют дело по четырем статьям 24
Дела Майдана: Экс-командира Беркута подозревают в теракте и убийстве митингующих 24
Конвоиру-охраннику тюрьмы «Изоляция» сообщили о подозрении 35
СМИ: Тимановская вылетела в Австрию, а не в Польшу 19
Мужчину, угрожавшего взорвать Кабмин, задержали 362

Кременецкая местная прокуратура поддержала публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК Украины в отношении жителя г. Шумск, который сжигал мусор и привел к пожару в лесу.

Также заявлен иск в суд о возмещении им вреда, причиненного окружающей среде, сообщает ГосЧС.

Речь идет о случае, который произошел в мае 2021 года. Приговором Шумского районного суда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и осудили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год. Также удовлетворен иск прокурора о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушениям, на сумму свыше 175 тыс. грн.

Напомним, с начала 2021 в Украине уже ликвидировано более 14 тыс. пожаров в лесах, сельхозугодьях, торфяниках и на открытой территории. Во время чрезвычайного уровня пожарной опасности, которая царит в Украине, а также периода сбора урожая, крайне важно не провоцировать пожары и вовремя сообщать об обнаружении возгораний. Именно это поможет предотвратить масштабные лесные пожары и сохранить природный фонд нашего государства.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги