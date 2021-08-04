Кременецкая местная прокуратура поддержала публичное обвинение по ч. 1 ст. 245 УК Украины в отношении жителя г. Шумск, который сжигал мусор и привел к пожару в лесу.

Также заявлен иск в суд о возмещении им вреда, причиненного окружающей среде, сообщает ГосЧС.

Речь идет о случае, который произошел в мае 2021 года. Приговором Шумского районного суда мужчину признали виновным в инкриминируемом преступлении и осудили к 2 годам ограничения свободы с испытательным сроком на 1 год. Также удовлетворен иск прокурора о возмещении вреда, причиненного уголовным правонарушениям, на сумму свыше 175 тыс. грн.

Напомним, с начала 2021 в Украине уже ликвидировано более 14 тыс. пожаров в лесах, сельхозугодьях, торфяниках и на открытой территории. Во время чрезвычайного уровня пожарной опасности, которая царит в Украине, а также периода сбора урожая, крайне важно не провоцировать пожары и вовремя сообщать об обнаружении возгораний. Именно это поможет предотвратить масштабные лесные пожары и сохранить природный фонд нашего государства.